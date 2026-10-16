MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem KRONES-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 82.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 121.300 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’464.34 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34.64 Prozent gesteigert.

Insgesamt war KRONES zuletzt 3.43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch