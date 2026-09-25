KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 122.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81.967 KRONES-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’688.52 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 24.09.2026 auf 106.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13.11 Prozent verkleinert.
Insgesamt war KRONES zuletzt 3.39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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