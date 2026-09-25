MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 122.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81.967 KRONES-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’688.52 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 24.09.2026 auf 106.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13.11 Prozent verkleinert.

Insgesamt war KRONES zuletzt 3.39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch