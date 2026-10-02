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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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KRONES-Investment 02.10.2026 10:02:34

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

KRONES
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KRONES-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 96.70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.034 KRONES-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 104.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.17 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8.17 Prozent vermehrt.

KRONES war somit zuletzt am Markt 3.37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Krones AG
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