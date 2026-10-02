Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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02.10.2026 10:02:34
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92.66 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.792 Knorr-Bremse-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 101.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’094.32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.43 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Knorr-Bremse eine Börsenbewertung in Höhe von 16.57 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers auf 80.80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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