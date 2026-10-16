Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Knorr-Bremse-Anlage?
|
16.10.2026 10:02:18
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Knorr-Bremse gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79.60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.256 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 99.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124.50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.50 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16.06 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs der Knorr-Bremse-Aktie lag damals bei 80.80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|XETRA-Handel: MDAX im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Was Analysten von der Knorr-Bremse-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
30.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Knorr-Bremse
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.