MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79.60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.256 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 99.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124.50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16.06 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs der Knorr-Bremse-Aktie lag damals bei 80.80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch