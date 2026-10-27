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27.10.2026 10:02:08
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verlieren können.
Am 27.10.2016 wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 55.06 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.162 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (33.45 EUR), wäre die Investition nun 607.52 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 39.25 Prozent.
KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.39 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das KION GROUP-Papier bei 24.19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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