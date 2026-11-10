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|Lohnende K+S-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in K+S eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem K+S-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.30 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 65.359 K+S-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 13.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 878.43 EUR wert. Damit wäre die Investition um 12.16 Prozent gesunken.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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