MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem K+S-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.30 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 65.359 K+S-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 13.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 878.43 EUR wert. Damit wäre die Investition um 12.16 Prozent gesunken.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch