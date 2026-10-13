MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 14.15 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.070 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (13.91 EUR), wäre die Investition nun 98.34 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 98.34 EUR entspricht einer negativen Performance von 1.66 Prozent.

K+S war somit zuletzt am Markt 2.62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch