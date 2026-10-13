K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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13.10.2026 10:02:21
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in K+S gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 14.15 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.070 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (13.91 EUR), wäre die Investition nun 98.34 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 98.34 EUR entspricht einer negativen Performance von 1.66 Prozent.
K+S war somit zuletzt am Markt 2.62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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