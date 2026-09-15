MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 12.92 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 774.293 K+S-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 16.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’853.27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.53 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2.97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch