K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 12.92 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 774.293 K+S-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 16.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’853.27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.53 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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