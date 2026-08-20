HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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20.08.2026 10:02:04
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen HUGO BOSS-Investment verlieren können.
Am 20.08.2023 wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HUGO BOSS-Aktie letztlich bei 69.62 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143.637 HUGO BOSS-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie auf 37.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’436.66 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 45.63 Prozent.
HUGO BOSS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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