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HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

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HUGO BOSS-Investment 27.08.2026 10:02:02

MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Am 27.08.2021 wurde die HUGO BOSS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.72 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.096 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79.90 EUR, da sich der Wert eines HUGO BOSS-Anteils am 26.08.2026 auf 38.13 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 20.10 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
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