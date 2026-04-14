MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.04.2025 wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HOCHTIEF-Aktie bei 153.40 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 65.189 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29’817.47 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 13.04.2026 auf 457.40 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 198.17 Prozent.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch