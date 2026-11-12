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|HELLA GmbH-Anlage unter der Lupe
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12.11.2026 10:02:04
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 12.11.2025 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 80.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.238 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 81.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66.20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.07 Prozent abgenommen.
HELLA GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.32 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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