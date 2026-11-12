MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 12.11.2025 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 80.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.238 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 81.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66.20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.07 Prozent abgenommen.

HELLA GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.32 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch