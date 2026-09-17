HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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17.09.2026 10:02:07
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.09.2025 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 78.50 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.739 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 899.36 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 16.09.2026 auf 70.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.06 Prozent.
Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 7.80 Mrd. Euro. HELLA GmbH-Anteile wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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