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HELLA GmbH-Investition 10.09.2026 10:02:28

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

HELLA
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Vor 10 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HELLA GmbH-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.67 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.727 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 71.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.89 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 93.89 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte HELLA GmbH einen Börsenwert von 7.82 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hella
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