HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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13.08.2026 10:02:20
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34.70 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 288.184 HELLA GmbH-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 20’778.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.78 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7.92 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Anteils belief sich damals auf 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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