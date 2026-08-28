MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.454 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 39.62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.24 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2.76 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch