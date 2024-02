MDAX-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37.47 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266.880 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’405.66 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 16.02.2024 auf 38.99 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4.06 Prozent vermehrt.

Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch