MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fraport von vor einem Jahr angefallen

Das Fraport-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75.55 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.324 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 66.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88.02 EUR wert. Mit einer Performance von -11.98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Fraport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.89 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Fraport-Anteilsschein bei 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch