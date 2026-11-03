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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fraport von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Fraport-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Fraport-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75.55 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.324 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 66.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88.02 EUR wert. Mit einer Performance von -11.98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Fraport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.89 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Fraport-Anteilsschein bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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