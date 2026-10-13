MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 13.10.2023 wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.132 Fraport-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 122.71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.71 Prozent vermehrt.

Fraport war somit zuletzt am Markt 5.31 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch