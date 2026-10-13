Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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13.10.2026 10:02:21
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Fraport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.10.2023 wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.132 Fraport-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 122.71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.71 Prozent vermehrt.
Fraport war somit zuletzt am Markt 5.31 Mrd. Euro wert. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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