MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 25.08.2021 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fraport-Anteile an diesem Tag 55.82 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179.147 Fraport-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 63.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’313.15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.13 Prozent erhöht.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.83 Mrd. Euro gelistet. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Fraport-Aktie lag damals bei 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch