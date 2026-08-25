Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Fraport-Anlage?
|
25.08.2026 10:02:17
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Fraport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.08.2021 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fraport-Anteile an diesem Tag 55.82 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179.147 Fraport-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 63.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’313.15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.13 Prozent erhöht.
Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.83 Mrd. Euro gelistet. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Fraport-Aktie lag damals bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
|
18.08.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Fraport-Aktie gewinnt: Passagier-Wachstum am Flughafen Frankfurt setzt sich im Juli fort (Dow Jones)
|
11.08.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen: Aktie tiefer (AWP)
|
06.08.26
|MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.