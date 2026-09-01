Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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01.09.2026 10:02:33
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Fraport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fraport-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fraport-Papier an diesem Tag bei 50.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.985 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.77 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 31.08.2026 auf 63.35 EUR belief. Mit einer Performance von +25.77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 5.89 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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