MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2016 wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fraport-Aktie bei 54.76 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Fraport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182.615 Fraport-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’477.36 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 26.10.2026 auf 62.85 EUR belief. Damit wäre die Investition 14.77 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 5.81 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie lag beim Börsengang bei 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch