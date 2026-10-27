|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Fraport-Investment?
|
27.10.2026 10:02:08
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Fraport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.10.2016 wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fraport-Aktie bei 54.76 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Fraport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182.615 Fraport-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’477.36 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 26.10.2026 auf 62.85 EUR belief. Damit wäre die Investition 14.77 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 5.81 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie lag beim Börsengang bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Fraport-Aktie gefragt: Starkes Quartal dank Verkauf von Dienstleister MAS (Dow Jones)
|
26.10.26
|Anteilsverkauf treibt Fraport-Gewinn im Sommer nach oben - Kurssprung (AWP)
|
26.10.26
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorläufige Geschäftszahlen Q3 2026 (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary Figures 3Q 2026 (EQS Group)
|
22.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Fraport-Aktie steigt: Flughafen Frankfurt verringert Flugangebot im Winter (AWP)
|
20.10.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.