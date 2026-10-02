MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 18.12 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in flatexDEGIRO-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 551.876 flatexDEGIRO-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’452.54 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 01.10.2026 auf 28.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.53 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Papiers fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie wurde der Erstkurs mit 4.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch