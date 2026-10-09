flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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09.10.2026 10:02:31
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die flatexDEGIRO-Aktie 4.00 EUR wert. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.016 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 25.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646.40 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 546.40 Prozent.
Der Marktwert von flatexDEGIRO betrug jüngst 2.78 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 wagte die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers belief sich damals auf 4.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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