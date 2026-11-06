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06.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3.64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274.914 flatexDEGIRO-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22.76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6’257.04 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 525.70 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete flatexDEGIRO eine Marktkapitalisierung von 2.57 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Papiere fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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