MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 30.10.2021 wurde die flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19.66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.086 Anteilen. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 29.10.2026 122.58 EUR wert, da der Schlussstand 24.10 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.58 Prozent zugenommen.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 2.63 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des flatexDEGIRO-Papiers wurde der Erstkurs mit 4.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch