|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
30.10.2026 10:02:13
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment gewesen.
Am 30.10.2021 wurde die flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19.66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.086 Anteilen. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 29.10.2026 122.58 EUR wert, da der Schlussstand 24.10 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.58 Prozent zugenommen.
flatexDEGIRO wurde am Markt mit 2.63 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des flatexDEGIRO-Papiers wurde der Erstkurs mit 4.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
31.10.26
|Oktober 2026: So schätzen Experten die flatexDEGIRO-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|27.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.