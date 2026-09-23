Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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23.09.2026 10:02:24
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Evonik-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 27.49 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.638 Evonik-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 17.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.41 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34.59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8.03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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