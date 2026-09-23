MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 27.49 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.638 Evonik-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 17.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.41 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8.03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch