MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Evonik-Papiers betrug an diesem Tag 28.87 EUR. Bei einem Evonik-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 346.380 Evonik-Aktien. Die gehaltenen Evonik-Anteile wären am 25.08.2026 6’466.92 EUR wert, da der Schlussstand 18.67 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.33 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8.76 Mrd. Euro. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch