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|Lukrativer Evonik-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Evonik-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Evonik-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.06 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55.386 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’150.93 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 10.11.2026 auf 20.78 EUR belief. Damit wäre die Investition 15.09 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 9.74 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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