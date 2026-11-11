MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Evonik-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.06 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55.386 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’150.93 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 10.11.2026 auf 20.78 EUR belief. Damit wäre die Investition 15.09 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 9.74 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch