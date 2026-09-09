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Lukrative Evonik-Anlage? 09.09.2026 10:02:26

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Evonik
17.26 CHF -0.01%
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Das Evonik-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61.425 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’128.38 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 08.09.2026 auf 18.37 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 8.52 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag des Evonik-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Evonik-Aktie bei 33.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: EVONIK
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