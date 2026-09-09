MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DWS Group GmbH-Papier an diesem Tag 51.80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 193.050 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Aktien wären am 08.09.2026 15’057.92 EUR wert, da der Schlussstand 78.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 15.17 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 wagte die DWS Group GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des DWS Group GmbH-Anteils belief sich damals auf 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch