DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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26.08.2026 10:02:15
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
DWS Group GmbH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die DWS Group GmbH-Aktie an diesem Tag bei 36.02 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.776 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 74.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205.58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.58 Prozent angezogen.
Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 14.92 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32.55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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