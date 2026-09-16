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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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DWS Group GmbH-Anlage im Blick 16.09.2026 10:02:28

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie Investoren gebracht.

DWS Group
68.80 CHF -0.06%
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Heute vor 3 Jahren wurde die DWS Group GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 32.46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.081 DWS Group GmbH-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 224.28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72.80 EUR belief. Mit einer Performance von +124.28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DWS Group GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.02 Mrd. Euro. Der DWS Group GmbH-Börsengang fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie auf 32.55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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