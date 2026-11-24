Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die DEUTZ-Anteile bei 7.64 EUR. Bei einem DEUTZ-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’309.758 DEUTZ-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’438.77 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 23.11.2026 auf 7.97 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.39 Prozent.

Der DEUTZ-Wert an der Börse wurde auf 1.84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch