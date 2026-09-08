DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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08.09.2026 10:02:16
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in DEUTZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.16 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.062 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 13.03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313.52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 213.52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DEUTZ bezifferte sich zuletzt auf 1.96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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