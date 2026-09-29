MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DEUTZ-Papier an diesem Tag 8.92 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investierten, hätten nun 11.211 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123.99 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 28.09.2026 auf 11.06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 23.99 Prozent vermehrt.

DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.88 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch