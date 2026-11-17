Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 204.960 DEUTZ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1’931.75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9.43 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 93.17 Prozent vermehrt.

Alle DEUTZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch