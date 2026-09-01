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Profitables DEUTZ-Investment? 01.09.2026 10:02:33

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DEUTZ gewesen.

DEUTZ
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Das DEUTZ-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die DEUTZ-Aktie an diesem Tag bei 8.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das DEUTZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’123.596 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 12.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’314.61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43.15 Prozent erhöht.

Der Marktwert von DEUTZ betrug jüngst 1.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: DEUTZ AG
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