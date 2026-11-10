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10.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.765 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (9.86 EUR), wäre das Investment nun 135.72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.72 Prozent vermehrt.
DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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