MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.765 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (9.86 EUR), wäre das Investment nun 135.72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.72 Prozent vermehrt.

DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch