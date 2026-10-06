DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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06.10.2026 10:02:12
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
DEUTZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4.01 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in DEUTZ-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 249.252 DEUTZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’771.68 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 05.10.2026 auf 11.12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177.17 Prozent gesteigert.
DEUTZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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