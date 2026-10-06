Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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06.10.2026 10:02:12
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Delivery Hero-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103.50 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.662 Delivery Hero-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 352.66 EUR wert. Mit einer Performance von -64.73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11.24 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Delivery Hero-Aktie auf 26.90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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