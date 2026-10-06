MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103.50 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.662 Delivery Hero-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 352.66 EUR wert. Mit einer Performance von -64.73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11.24 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Delivery Hero-Aktie auf 26.90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch