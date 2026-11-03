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|Lohnendes Delivery Hero-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 108.00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92.593 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 3’431.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.06 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 65.69 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich jüngst auf 11.55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie lag beim Börsengang bei 26.90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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