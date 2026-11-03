MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 108.00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92.593 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 3’431.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.06 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 65.69 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich jüngst auf 11.55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie lag beim Börsengang bei 26.90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch