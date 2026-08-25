Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
25.08.2026 10:02:17
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers betrug an diesem Tag 24.82 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.290 Delivery Hero-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers auf 37.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’491.54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49.15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11.29 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Papiere fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers belief sich damals auf 26.90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.