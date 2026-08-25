MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers betrug an diesem Tag 24.82 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.290 Delivery Hero-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers auf 37.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’491.54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49.15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11.29 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Papiere fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers belief sich damals auf 26.90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch