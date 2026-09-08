Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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08.09.2026 10:02:16
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.
Am 08.09.2021 wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 130.00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.769 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Delivery Hero-Papiere wären am 07.09.2026 28.02 EUR wert, da der Schlussstand 36.42 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 28.02 EUR, was einer negativen Performance von 71.98 Prozent entspricht.
Der Delivery Hero-Wert an der Börse wurde auf 11.18 Mrd. Euro beziffert. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26.90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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