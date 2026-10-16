MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55.75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179.372 CTS Eventim-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’103.14 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 15.10.2026 auf 61.90 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.03 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 5.82 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Papiere fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch