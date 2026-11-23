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|Profitabler Bilfinger SE-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bilfinger SE-Anteile letztlich bei 92.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 108.460 Bilfinger SE-Anteilen. Die gehaltenen Bilfinger SE-Anteile wären am 20.11.2026 6’231.02 EUR wert, da der Schlussstand 57.45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.69 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE bezifferte sich zuletzt auf 2.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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