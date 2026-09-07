MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bilfinger SE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Bilfinger SE-Papier an diesem Tag bei 33.06 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3.025 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 249.55 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 04.09.2026 auf 82.50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +149.55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 3.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch