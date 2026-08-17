Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Bilfinger SE-Investition?
|
17.08.2026 10:02:40
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bilfinger SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 30.86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.240 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 249.19 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 14.08.2026 auf 76.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149.19 Prozent vermehrt.
Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2.84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.