MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 30.86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.240 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 249.19 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 14.08.2026 auf 76.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149.19 Prozent vermehrt.

Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 2.84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch