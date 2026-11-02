MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Bilfinger SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35.70 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280.112 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 58.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’358.54 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 16’358.54 EUR, was einer positiven Performance von 63.59 Prozent entspricht.

Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch