|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Bilfinger SE-Investition?
|
02.11.2026 10:02:26
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Bilfinger SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35.70 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280.112 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 58.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’358.54 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 16’358.54 EUR, was einer positiven Performance von 63.59 Prozent entspricht.
Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Die Expertenmeinungen zur Bilfinger SE-Aktie im Oktober 2026 (finanzen.net)
|
30.10.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Bilfinger SE
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.